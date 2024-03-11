На предприятии требуются инженер-технолог, токарь-расточник, контролер станочных и слесарных работ, инженер-конструктор, мастер производственного участка и токарь.
В Омске 15 марта пройдет очередная ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает «СуперОмск», ключевым работодателем на этой неделе выступит АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
На сайте этого предприятия опубликована информация о дефицитных профессиях. Среди них инженер-технолог с зарплатой от 41 тыс. рублей, токарь-расточник 4, 5 разряда — от 40 тыс. рублей, контролер станочных и слесарных работ 4-го разряда, инженер-конструктор, мастер производственного участка и токарь с зарплатой от 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что на Омское моторостроительное объединение имени Баранова требуются работники, в том числе главный контролер с зарплатой от 270 тыс. рублей.