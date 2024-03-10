Столько может получать главный контролер сборки деталей на заводе.
На омское моторостроительное объединение имени Баранова требуются работники. По данным сайта «Работа России», завод ищет главного контролера на зарплату от 270 тыс. рублей.
Специалисту предстоит контролировать сборку изделий, анализировать качество результатов работы цехов, где работают 300 человек. От кандидатов требуется высшее техническое образование и трехлетний опыт работы на руководящих должностях.
Требуется на завод также оператор станков с программным управлением (4–6 разряда). Зарплата специалиста составит 105 тыс. рублей.
Работать придется на пульте управления деталей. От кандидатов требуется среднее или высшее образование, знание принципов работы станков с программным управлением и двухлетний стаж.
Заместителю главного технолога обещают от 108 тыс. рублей. В обязанности сотрудника будет входить контроль за работой цехов и курирование работы, связанной с загрузкой оборудования, режущим инструментом и др. Завод рассматривает кандидатов с высшим профильным образованием, знанием оборудования и трехлетним опытом.