Омск-Информ
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·Общество

Этот объект на улице Свободы не использовали около восьми лет.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о приватизации двух муниципальных зданий. Одно из них – магазин на Вавилова, 106а, второе – бывшая школа № 163 (Свободы, 157).
Школа закрылась в 2016 году, несколько лет назад пожар повредил кровлю, стены и потолочные перекрытия здания. В прошлом году школьник спрыгнул с подоконника заброшенной школы, сломал ногу и отбил почку. После этого депутаты включили здание в программу приватизации.
Площадь здания превышает 1,6 тыс. кв. м. Начальная стоимость – 12,7 млн рублей.
·Общество

Этот объект на улице Свободы не использовали около восьми лет.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о приватизации двух муниципальных зданий. Одно из них – магазин на Вавилова, 106а, второе – бывшая школа № 163 (Свободы, 157).
Школа закрылась в 2016 году, несколько лет назад пожар повредил кровлю, стены и потолочные перекрытия здания. В прошлом году школьник спрыгнул с подоконника заброшенной школы, сломал ногу и отбил почку. После этого депутаты включили здание в программу приватизации.
Площадь здания превышает 1,6 тыс. кв. м. Начальная стоимость – 12,7 млн рублей.