Первой срочной работой специалистов предприятия стала промывка канализации, во время которой было извлечено около 4 кубометров мусора.

Первой срочной работой специалистов предприятия стала промывка канализации, во время которой было извлечено около 4 кубометров мусора.

Три бригады Омского водоканала с 6 по 8 марта промывали канализационные сети 7 многоквартирных домов на улице Пригородной в Советском округе Омска и провели техническое обслуживание канализационной насосной станции. Для качественной прочистки сетей специалисты использовали гидродинамическую машину. В ходе работ на сетях и станции извлекли около 4 кубометров мусора.

– С начала марта Омский водоканал обслуживает канализационные сети и насосную станцию на улице Пригородной по договору аварийного прикрытия. Поэтому в первую очередь специалисты вышли на техническое обслуживание сетей и насосной станции. В целом состояние сетей и насосной станции удовлетворительное. Одной из причин остановки насосов становится мусор, сбрасываемый жителями домов в канализацию, – пояснил директор по производству Омского водоканала Сергей Голиченко.

Напомним, что на баланс администрации Омска коммунальная инфраструктура микрорайона была передана застройщиком в 2023 году.