С 15 по 17 марта жители региона смогут отдать свой голос за объект для благоустройства на избирательных участках. Затем голосование продолжится в других форматах и завершится 30 апреля.

С 15 по 17 марта жители региона смогут отдать свой голос за объект для благоустройства на избирательных участках. Затем голосование продолжится в других форматах и завершится 30 апреля.

С 15 марта в Омской области стартует Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. Голосование пройдет в Омске и населенных пунктах области, где проживает свыше 20 тыс. человек. По словам министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимира Шнипко, всего на голосование выставлено 29 общественных территорий.

13 объектов благоустройства расположены в Омске:

сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября;

территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на улице Перелета;

сквер имени Серова:

сквер имени Гуртьева;

аллея Победы на проспекте Космическом;

аллея на улице Богдана Хмельницкого, в границах улиц Кирова – 4-я Транспортная – 3-я Военная;

аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков;

сквер «Березовая роща»;

сквер имени Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;

набережная реки Омь – у здания Омского городского совета;

территория пляжа «Центральный-2»;

территория в границах улиц Ленина – Герцена – Интернациональная и Красный Путь;

сквер имени Борцов Революции.

Кроме того, 5 территорий находятся в Исилькуле, по 4 объекта в Таре и Калачинске и 3 территории – в Красном Яре Любинского района.

15, 16 и 17 марта жители региона смогут проголосовать в очном формате на избирательных участках.

– Это значит, что в избирательных центрах Омска и в городах Омской области будут волонтеры. Они будут в брендированной одежде, с бейджами, с брендбуками проекта. Жителям предложат специальные карточки, на которых будут представлены все объекты. Выбрать их и завершить голосование также помогут волонтеры. К сожалению, проголосовать можно будет только за один объект, – рассказала министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова.

Всего будет работать 518 волонтеров. Для того чтобы голос был точно зачтен, омичам нужно расказать минимальную информацию о себе: ФИО и номер телефона. После голосования на телефон придет СМС или обратный звонок от «Госуслуг».

Как заявила директор БУ Омской области «Региональный молодежный центр» Галина Моисеева, волонтеры продолжат свою работу с 18 марта по 30 апреля в торговых центрах города – ТЦ «Омский», «Каскад» и «Терминал». Каждый житель Омской области сможет проголосовать и самостоятельно на специальном сайте, авторизовавшись через «Госуслуги».

После завершения голосования комиссии потребуется пять дней, чтобы подвести итоги. Победители будут определены уже в первых числах мая, а в ноябре – декабре районы области смогут начать конкурсные процедуры по определению подрядчика. Сколько территорий войдут в проект в 2025 году, зависит от объема выделенного финансирования.

Отметим, что в период с 2018 по 2023 год в регионе было благоустроено свыше 483 дворовых территорий и 431 общественное пространство. Сумма затраченных средств составила 5 млрд рублей. В Омске за аналогичный период привели в порядок 115 территорий. Потрачено было более 1,7 млрд рублей. В этом году на благоустройство 32 территорий выделят 500 млн рублей. Омск получит 200 млн рублей, а остальные средства направят в районы области.

Как сообщил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства администрации Омска Евгений Фомин, в городе продолжат благоустройство Городского сада. Туда направят основные средства. Также планируют обустроить интеллектуальную площадку в парке имени 30-летия ВЛКСМ, Воскресенский сквер и сквер братьев Сазоновых.