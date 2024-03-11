Омск-Информ
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·Общество

В рамках программы в регионах ликвидируют свалки и другие опасные объекты. 
Омская область оказалась в числе регионов по реализации федерального проекта «Чистая страна» . Об этом заявил замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов, сообщает «Российская газета».
– Отмечу некоторых, самых активных, например Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню, – заявил замминистра.
В рамках программы в регионах ликвидируют свалки и другие опасные объекты. Всего по стране в прошлом году избавились от 128 свалок и 80 опасных объектов.
Напомним, в прошлом году в Омске рекультивировали свалку в Центральном округе. Кроме того, работы по ликвидации объектов продолжаются в Кировском, Ленинском и Советском округах.
·Общество

В рамках программы в регионах ликвидируют свалки и другие опасные объекты. 
Омская область оказалась в числе регионов по реализации федерального проекта «Чистая страна» . Об этом заявил замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов, сообщает «Российская газета».
– Отмечу некоторых, самых активных, например Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню, – заявил замминистра.
В рамках программы в регионах ликвидируют свалки и другие опасные объекты. Всего по стране в прошлом году избавились от 128 свалок и 80 опасных объектов.
Напомним, в прошлом году в Омске рекультивировали свалку в Центральном округе. Кроме того, работы по ликвидации объектов продолжаются в Кировском, Ленинском и Советском округах.