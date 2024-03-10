Больше всего единый госэкзамен не нравится тем, кто старше 45 лет.

Больше всего единый госэкзамен не нравится тем, кто старше 45 лет.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил омичей на тему отмены ЕГЭ. Оказалось, что отрицательно относятся к единому государственному экзамену и хотят его отменить 64 %. Чаще всего это люди старше 45 лет.

В поддержку ЕГЭ высказались только 15 % опрошенных. Среди них больше молодежи.

Отмены ЕГЭ хотят 78 % родителей учеников 10-х и 11-х классов. Только 17 % считают, что у этой формы проверки знаний есть преимущества. За отмену ЕГЭ также высказались 56 % учителей.