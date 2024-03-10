Омск-Информ
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·Общество

Больше всего единый госэкзамен не нравится тем, кто старше 45 лет.
Сервис по поиску работы SuperJob опросил омичей на тему отмены ЕГЭ. Оказалось, что отрицательно относятся к единому государственному экзамену и хотят его отменить 64 %. Чаще всего это люди старше 45 лет.
В поддержку ЕГЭ высказались только 15 % опрошенных. Среди них больше молодежи.
Отмены ЕГЭ хотят 78 % родителей учеников 10-х и 11-х классов. Только 17 % считают, что у этой формы проверки знаний есть преимущества. За отмену ЕГЭ также высказались 56 % учителей.
·Общество

Больше всего единый госэкзамен не нравится тем, кто старше 45 лет.
Сервис по поиску работы SuperJob опросил омичей на тему отмены ЕГЭ. Оказалось, что отрицательно относятся к единому государственному экзамену и хотят его отменить 64 %. Чаще всего это люди старше 45 лет.
В поддержку ЕГЭ высказались только 15 % опрошенных. Среди них больше молодежи.
Отмены ЕГЭ хотят 78 % родителей учеников 10-х и 11-х классов. Только 17 % считают, что у этой формы проверки знаний есть преимущества. За отмену ЕГЭ также высказались 56 % учителей.