Омск-Информ
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·Общество

Работы на проезжей части начались еще ночью с прометания. Потом начали чистить тротуары и остановки.
Омские дорожные службы устраняют последствия снегопада, который прошел накануне. Ночью сотрудники УДХиБ приступили к прометанию проезжей части. После этого началась обработка дорог противогололедными материалами.
– За прошедшие сутки было израсходовано 980 тонн пескосоляной смеси. Несмотря на повышение температуры, остается возможность образования гололеда, – сообщили в мэрии.
Остановки и тротуары чистят от снега не только вручную, но и с помощью мини-техники. Продолжаются плановые работы по снятию наледи и вывозу снега с дорог.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, снегопады продлятся в Омске еще несколько дней. Сегодня вероятность осадков 95 %.
·Общество

Работы на проезжей части начались еще ночью с прометания. Потом начали чистить тротуары и остановки.
Омские дорожные службы устраняют последствия снегопада, который прошел накануне. Ночью сотрудники УДХиБ приступили к прометанию проезжей части. После этого началась обработка дорог противогололедными материалами.
– За прошедшие сутки было израсходовано 980 тонн пескосоляной смеси. Несмотря на повышение температуры, остается возможность образования гололеда, – сообщили в мэрии.
Остановки и тротуары чистят от снега не только вручную, но и с помощью мини-техники. Продолжаются плановые работы по снятию наледи и вывозу снега с дорог.
Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, снегопады продлятся в Омске еще несколько дней. Сегодня вероятность осадков 95 %.