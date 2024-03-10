В последний выходной на этой неделе будет теплее, чем в начале новой недели.

В последний выходной на этой неделе будет теплее, чем в начале новой недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье в Омской области будет облачно. Температура днем составит –1 градус. Ветер западный, 3 м/с. Также ожидается небольшой снег и гололедица.

– Вероятность осадков в Омске 95 %, – отмечают синоптики.

Отметим, что в понедельник днем в регионе ожидается –2...–7 градусов. Во вторник будет немного холоднее, –3...–8.