Омск-Информ
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·Общество

В последний выходной на этой неделе будет теплее, чем в начале новой недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье в Омской области будет облачно. Температура днем составит –1 градус. Ветер западный, 3 м/с. Также ожидается небольшой снег и гололедица.
– Вероятность осадков в Омске 95 %, – отмечают синоптики.
Отметим, что в понедельник днем в регионе ожидается –2...–7 градусов. Во вторник будет немного холоднее, –3...–8.
·Общество

В последний выходной на этой неделе будет теплее, чем в начале новой недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье в Омской области будет облачно. Температура днем составит –1 градус. Ветер западный, 3 м/с. Также ожидается небольшой снег и гололедица.
– Вероятность осадков в Омске 95 %, – отмечают синоптики.
Отметим, что в понедельник днем в регионе ожидается –2...–7 градусов. Во вторник будет немного холоднее, –3...–8.