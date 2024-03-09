За них эмпатичный и эрудированный молодой человек брал 2 тыс. рублей и готов был поступить в распоряжение клиентки хоть на сутки.

За них эмпатичный и эрудированный молодой человек брал 2 тыс. рублей и готов был поступить в распоряжение клиентки хоть на сутки.

На одном из известных сайтов объявлений появилось интересное сообщение. Хотя вряд ли сегодня подобным кого-то удивишь. Молодой мужчина предложил девушкам на 8 Марта свои услуги. Судя по тексту объявления, вполне целомудренные.

– Праздник уже завтра, а ты не хочешь провести его в одиночестве? Или на носу встреча с родственниками, а они уже задолбали с «когда замуж / дети» и т. п.? Составлю компанию для любого вида совместного досуга: от простого чаепития до посещения скалодрома, от встречи с подругами и игры в настолки до раскладов Таро, сидя в кафе или ресторане! – рекламирует себя омич.

Как отметил «эмпатичный и эрудированный» парень, любой каприз за ваши деньги. Под деньгами понимается конкретная сумма – 2 тыс. рублей. За них он готов и побеседовать, и молча выслушать. Непьющий и некурящий мужчина также сделал важную пометку: посещение любого мероприятия – за счет клиентов.