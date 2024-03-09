Театр и другие площадки должны начать действовать на территории парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ уже в августе.

Театр и другие площадки должны начать действовать на территории парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ уже в августе.

В омском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ появятся театр теней и ряд других площадок для детей. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Стоимость лота – более 11 млн рублей. Подрядчиком выступит омская компания «Фаворит».

Помимо театра теней, а точнее – площадки, имитирующей его работу, там появятся еще несколько развивающих территорий. Они будут символизировать конкретные достижения науки.

Новые площадки должны появиться в парке в августе этого года.