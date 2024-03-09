На этом месте работы они смогут зарабатывать до 62 тыс. рублей. Документы принимаются до конца марта.
Портал «Госслужба» опубликовал данные о вакантных должностях для включения в резерв Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.
Вакансии открыты в старшей и ведущей группах должностей. От претендентов требуется, помимо знания русского языка, знание Конституции России, Градостроительного кодекса РФ и прочих законодательных актов в сфере строительства и технического регулирования, а также умения стратегически мыслить и рационально распоряжаться рабочим временем.
Образование у желающих работать в Госстройнадзоре по Омской области должно быть высшим (бакалавриат). Для специалистов, деятельность которых подразумевает служебные командировки, они будут занимать от 20 до 40 % рабочего времени.
Зарплатный диапазон на обеих группах должностей варьируется от 34 до 62 тыс. рублей. Размер заработной платы зависит от должности.