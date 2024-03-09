На этом месте работы они смогут зарабатывать до 62 тыс. рублей. Документы принимаются до конца марта.

На этом месте работы они смогут зарабатывать до 62 тыс. рублей. Документы принимаются до конца марта.

Портал «Госслужба» опубликовал данные о вакантных должностях для включения в резерв Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.

Вакансии открыты в старшей и ведущей группах должностей. От претендентов требуется, помимо знания русского языка, знание Конституции России, Градостроительного кодекса РФ и прочих законодательных актов в сфере строительства и технического регулирования, а также умения стратегически мыслить и рационально распоряжаться рабочим временем.

Образование у желающих работать в Госстройнадзоре по Омской области должно быть высшим (бакалавриат). Для специалистов, деятельность которых подразумевает служебные командировки, они будут занимать от 20 до 40 % рабочего времени.

Зарплатный диапазон на обеих группах должностей варьируется от 34 до 62 тыс. рублей. Размер заработной платы зависит от должности.