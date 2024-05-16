Анатолий Скоробогатько принял взятку в виде бетона. Его умыслы раскрылись. Экс-чиновнику вынесли приговор.

Анатолий Скоробогатько принял взятку в виде бетона. Его умыслы раскрылись. Экс-чиновнику вынесли приговор.

В Омске вынесли приговор экс-главе регионального Госстройнадзора Анатолию Скоробогатько. Он обвинялся во взятке.

Как рассказали в пресс-службе омского суда, в ноябре 2021 года Скоробогатько получил взятку в виде 5 кубометров бетона стоимостью 29 тыс. рублей. За это чиновник планировал принять работу по строительству многоэтажки и выдать заключение о его соответствии проекту. А руководителю фирмы Скоробогатько пообещал, что его не привлекут к административной ответственности за допущенные нарушения.

Суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 500 тыс. рублей. Также ему запрещено в течение двух лет работать на госслужбе.