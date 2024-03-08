Омск-Информ
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·Спорт

В прошлом году Матвей Ветлугин выиграл Гран-при в Омске.
Завтра перед матчем «Авангарда» и «Лады» на «G-Drive Арене» выступит мастер спорта России, победитель этапов Гран-гри, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин. 
– Омский лед ему хорошо знаком, ведь именно здесь, на «G-Drive Арене», Матвей выиграл этап Гран-при «Сердце Сибири» и был очень тепло встречен зрителями, – отметили в клубе.
Напомним, второй этап Гран-при России «Сердце Сибири» проходил в Омске в прошлом году.
·Спорт

В прошлом году Матвей Ветлугин выиграл Гран-при в Омске.
Завтра перед матчем «Авангарда» и «Лады» на «G-Drive Арене» выступит мастер спорта России, победитель этапов Гран-гри, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин. 
– Омский лед ему хорошо знаком, ведь именно здесь, на «G-Drive Арене», Матвей выиграл этап Гран-при «Сердце Сибири» и был очень тепло встречен зрителями, – отметили в клубе.
Напомним, второй этап Гран-при России «Сердце Сибири» проходил в Омске в прошлом году.