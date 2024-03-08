Некоторые женщины региона признались, что хотели бы сегодня просто выспаться и не заниматься никакими делами целый день.

Некоторые женщины региона признались, что хотели бы сегодня просто выспаться и не заниматься никакими делами целый день.

Омички рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта. Некоторые признались, что хотели бы просто выспаться и не заниматься никакими делами целый день, выяснили аналитики «Авито».

Что касается материальных презентов, то большинство жительниц региона хотели бы получить в подарок ювелирные украшения, косметику, парфюм или подарочный сертификат. Также омички обрадовались бы сладким презентам, смартфонам и ноутбукам. Почти 60 % ждут цветы от любимого человека. Некоторые хотят, чтобы им приготовили завтрак и окружили заботой.

Нашлись и те, кто был бы не против получить на 8 Марта денежный сюрприз или товары для дома. Большинство же мужчин региона собираются дарить возлюбленным косметику и парфюм.