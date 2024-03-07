Так считает один из пожилых депутатов. По его словам, именно в этот день мужчины показывают свою любовь.

Так считает один из пожилых депутатов. По его словам, именно в этот день мужчины показывают свою любовь.

В Госдуме заявили, что 8 Марта является мужским праздником, а не женским. Потому что именно в этот день представители сильного пола показывают свою любовь. Так считает член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

– Мы считаем, что это праздник наш, мужчин. Почему наш? Потому что в этот праздник мы можем высказать всю свою любовь, уже не стесняясь. Раньше ведь некогда было, работали много, уходили рано, приходили поздно и стеснялись чувства высказать, – заявил Ефимов.

По словам депутата, ему 84 года, он пожилой человек и до студенчества не помнит, чтобы 8 Марта отмечали. Событие начали праздновать лишь в 60-е годы.