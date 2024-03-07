Некоторые виды растений уже посеяли сейчас. Это сделали, чтобы в августе они пришли в фазу активного цветения.

Некоторые виды растений уже посеяли сейчас. Это сделали, чтобы в августе они пришли в фазу активного цветения.

В омских теплицах уже появились первые 250 тыс. цветов. Растения будут украшать город на 9 Мая. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Традиционно порядка 60 % цветочного фонда составят бархатцы и петуньи. Кроме них, появятся на клумбах колеус, сальвия, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые. В ассортимент после долгого перерыва вернутся клеома, астры и пиретриум белый, – добавил Шелест.

Кроме того, работники теплицы уже начали подготовку к цветочной выставке зеленого строительства и цветоводства «Флора». Некоторые виды растений посеяли сейчас, для того чтобы к августу они пришли в фазу активного цветения.

По словам мэра, в этом году в муниципальном питомнике начнут выращивать астильбы, колокольчики, монарды и овсянницы. Эти цветы смогут украшать городские клумбы в течение пяти лет.