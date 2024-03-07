Сейчас для этого разрабатывается специальное мобильное приложение. Оно должно заработать к концу марта.

Сейчас для этого разрабатывается специальное мобильное приложение. Оно должно заработать к концу марта.

Цифровизация все крепче охватывает многие сферы жизни. И теперь к целому ряду госуслуг, которые можно получить дистанционно, добавилась онлайн-связь с нотариусом. Об этом в интервью «РГ» рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.

– Уже разработано и запускается в эксплуатацию мобильное приложение «Нотариат.РФ», где в одном разделе будут собраны и поиск нотариуса, и запись к нему, и доступ ко всем нашим публичным реестрам и сервисам, вся полезная информация и юридические советы, и проверка документа по QR-коду. Это очень удобное приложение, уверен, что оно будет полезно, – рассказал Корсик.

Глава нотариальной палаты пояснил, что готово приложение должно быть к концу марта. При этом его будут стремиться интегрировать с порталом «Госуслуги».