Омск-Информ
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·Общество

Ее отправили в естественную среду обитания спустя восемь месяцев после происшествия.
Застрявшую в заборе омского «Телецентра» косулю вылечили.  После реабилитации ее выпустили на волю.
— Ее отпустили в безопасном месте вдалеке от городского шума и других стрессовых для животного факторов, — сообщают «Вести Омск».
Напомним, косулю вызволяли из забора еще в июне, до миграции, которая привела в город тысячи этих животных.
·Общество

Ее отправили в естественную среду обитания спустя восемь месяцев после происшествия.
Застрявшую в заборе омского «Телецентра» косулю вылечили.  После реабилитации ее выпустили на волю.
— Ее отпустили в безопасном месте вдалеке от городского шума и других стрессовых для животного факторов, — сообщают «Вести Омск».
Напомним, косулю вызволяли из забора еще в июне, до миграции, которая привела в город тысячи этих животных.