Омск-Информ
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·Общество

Документ описывает механизм, который предлагается использовать для замены лишения свободы на службу в армии.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об освобождении от уголовного наказания для тех, кто заключил контракт о военной службе в период спецоперации. Как сообщает «Коммерсантъ», контракт можно будет заключить как до, так и после вынесения приговора.
Исключения:
  • подозреваемые в преступлениях против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства;
  • осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства и за терроризм.
Для военнослужащих планируется менять вид наказания на условный срок. Однако в случае новых преступлений приговор будут выносить с учетом ранее вынесенных. За поведением осужденных будут следить командиры частей. 
·Общество

Документ описывает механизм, который предлагается использовать для замены лишения свободы на службу в армии.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об освобождении от уголовного наказания для тех, кто заключил контракт о военной службе в период спецоперации. Как сообщает «Коммерсантъ», контракт можно будет заключить как до, так и после вынесения приговора.
Исключения:
  • подозреваемые в преступлениях против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства;
  • осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства и за терроризм.
Для военнослужащих планируется менять вид наказания на условный срок. Однако в случае новых преступлений приговор будут выносить с учетом ранее вынесенных. За поведением осужденных будут следить командиры частей. 