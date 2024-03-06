Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Два вертолета сделали транзитную посадку в городе. Они летят из Казани в Магадан.

В Омском аэропорту два новых вертолета Ми-38 авиакомпании «Авиация Колымы» совершили транзитную посадку.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, вертолеты летят из Казани, где и были выпущены, до Магадана. Там они будут эксплуатироваться и осуществлять грузовые и пассажирские перевозки. Вертолетам предстоит преодолеть 6500 км.

Воздушные судна выполнены в ливрее «Косатка». Сходство можно заметить на фотографиях.

1590
·Общество

Два вертолета сделали транзитную посадку в городе. Они летят из Казани в Магадан.

В Омском аэропорту два новых вертолета Ми-38 авиакомпании «Авиация Колымы» совершили транзитную посадку.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, вертолеты летят из Казани, где и были выпущены, до Магадана. Там они будут эксплуатироваться и осуществлять грузовые и пассажирские перевозки. Вертолетам предстоит преодолеть 6500 км.

Воздушные судна выполнены в ливрее «Косатка». Сходство можно заметить на фотографиях.

1590