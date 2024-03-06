Иногда бюджет выходит за пределы этой суммы, но в основном держится в таких пределах либо тратится меньше.

Иногда бюджет выходит за пределы этой суммы, но в основном держится в таких пределах либо тратится меньше.

Работающие омичи рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта коллегам-женщинам. Как установил исследовательский центр «Зарплаты.ру», чаще всего мужчины в коллективах собирают более 500 рублей (в 38 % случаев) либо по 400–500 рублей (31 %). В остальных организациях тратится меньше – 200–300 либо 100–200 рублей, а где-то сотрудники вообще сдают кто сколько сможет.

Большая часть мужчин добровольно устраивает различные праздничные активности, и только оставшиеся 7 % – из-за того, что отказаться нельзя. Хотя немалая часть хотела бы корпоратив отменить вовсе. Под активностями чаще всего понимаются фуршет в офисе, поход в ресторан, всевозможные конкурсы, викторины и прочее.

Подарки получат практически все сотрудницы опрошенных омских компаний.