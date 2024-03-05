Эти работники должны занимать определенные должности и трудиться полный рабочий день. Законопроект попал в электронную базу Госдумы.

Эти работники должны занимать определенные должности и трудиться полный рабочий день. Законопроект попал в электронную базу Госдумы.

В России предложили ввести отсрочку от военной службы для еще одной категории граждан, сообщает ТАСС. Речь идет о молодых сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Инициатором законопроекта стала фракция ЛДПР. По замыслу ее депутатов, пятилетняя отсрочка должна предоставляться молодым сотрудникам, которые трудятся полный рабочий день в должностях инженерно-технических работников. Их работа должна быть непосредственно связана с разработкой и производством боеприпасов.

Депутаты отмечают, что дефицит специалистов в отрасли наметился в 2022–2025 годах в связи с серьезным увеличением оборонного госзаказа. Отчасти решить проблему помогло увеличение зарплат для работников. Однако и этого недостаточно. Законотворцы полагают, что дополнительно привлечь молодых специалистов в отрасль ОПК поможет как раз право на отсрочку от призыва.