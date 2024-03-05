Новая общественная организация «Народный фермер» нацелена на оказание реальной помощи сельхозпроизводителям и решение самых насущных вопросов.

Новая общественная организация «Народный фермер» нацелена на оказание реальной помощи сельхозпроизводителям и решение самых насущных вопросов.

В Омске сегодня, 5 марта, состоялось учредительное собрание новой общественной организации – «Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Омской области «Народный фермер». Вообще, проект «Народный фермер» – федеральный, ему уже три года, и реализуется он в 33 регионах страны. Руководителем «Народного фермера» на федеральном уровне является известный сыровар Олег Сирота.

А в Омской области ассоциацию «Народный фермер» будет возглавлять кандидат сельскохозяйственных наук, замруководителя КФХ «Тритикум» из Черлакского района Максим Левшунов. На учредительном собрании он подробно рассказал о том, чем будет заниматься новая некоммерческая общественная организация.

– Это отстаивание интересов фермеров, облегчение получения субсидий, работа с законодательной властью, обмен опытом и компетенциями, а также решение вопросов кооперации и развития. Прорабатывается вопрос с экспортными организациями, с торговыми сетями. И, кроме того, вопросы развития сельских территорий. Это тоже входит в нашу сферу интересов, – отметил Левшунов. – Планируем участвовать в различных выставках, собраниях не только в Омской области, но и в других регионах.

На учредительном собрании омские фермеры из 11 районов области обсудили самые насущные вопросы, которые стоят перед отраслью. Это и проблема ППЖ – побочных продуктов животноводства, или, говоря по-простому, навоза. Из-за давления контролирующих органов, новых требований к ППЖ многие омские фермеры уже задумываются отказаться от животноводства. Ведь требования надзора к фермеру с 20 коровами и к агрохолдингу с 2000 буренками одинаковы.

Еще одна проблема, которую будут решать фермеры в рамках новой организации, – это работа с ФГИС «Сатурн», «Меркурий», «Зерно». Многие фермеры и агрономы знают, как сложно работать с «Сатурном», в которомдалеко не на все культуры можно найти разрешенные к применению гербициды и фунгициды. А за нарушение правил можно схлопотать штраф.

Тем не менее на федеральном уровне «Народный фермер» уже посодействовал в решении вопросов по движению крупногабаритной сельхозтехники, отсрочке введения маркировки молочной продукции для мелких производителей, решению вопросов кооперации.

На учредительном собрании побывал и руководитель кооператива ССС ППК «Сибирская пасека» Виталий Кутнях, который пожаловался, что на проблемы пчеловодов особо никто не обращает внимания. К примеру, для них не предусмотрено никаких субсидий, а застраховать пчел по-прежнему невозможно. Кутнях надеется, что ассоциация «Народный фермер» поможет решить эти вопросы и сохранить число омских пчеловодов, которых все меньше и меньше.

Говорили на учредительном собрании и о перспективах. Прежде всего это агротуризм и ягодоводство. Как оказалось, Россия обеспечивает себя ягодами лишь на 20 %. Вот где в прямом смысле слова поле непаханное! Но пока особо нет желающих выращивать ягоды. В сфере АПК еще много направлений, которые только предстоит открыть и развивать. Ну а ассоциация сельхозтоваропроизводителей Омской области «Народный фермер» уже в самое ближайшее время приступит к самой напряженной работе.