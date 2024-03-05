К действующим программам по поддержке населения добавятся задачи, которые обозначил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

К действующим программам по поддержке населения добавятся задачи, которые обозначил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

В Министерстве труда и социального развития Омской области 5 марта состоялась коллегия, на которой были подведены итоги работы за прошедший год, и определил задачи на год текущий. Основной доклад соцработникам региона представил глава регионального Минтруда Владимир Куприянов. Его содокладчиками стали руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» на территории Омской области Наталья Чайка и управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области Ольга Ступичева.

Владимир Куприянов подробно остановился на мероприятиях по проведению Года семьи, который объявил президент РФ.

– Идет активная работа по стимулированию и помощи многодетным семьям. Президент России Владимир Владимирович Путин анонсировал нацпроект «Семья», который направлен на повышение рождаемости в стране. При этом в Омской области в соответствии с региональным законодательством многодетным семьям уже предоставляются денежные выплаты, бесплатный проезд в транспорте, жилищно-коммунальные льготы продлены до 2030 года. Впереди нас ждет большая работа по реализации важнейших инициатив, обозначенных главой государства, – отметил министр.

В настоящее время Минтрудом совместно с другими органами власти прорабатываются вопросы выполнения указа президента России по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям. При этом в Омской области в соответствии с региональным законодательством многодетным семьям уже предоставляются денежные выплаты, бесплатный проезд в транспорте и льготы при оплате услуг ЖКХ.

Также в регионе успешно реализуются инновационные проекты по профилактике семейного неблагополучия и повышению качества жизни детей. В минувшем году завершена реализация двухлетнего проекта, направленного на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Важнейшей задачей Минтруда является обеспечение предоставления более 60 видов мер социальной поддержки населения. Их получателем сегодня является каждый четвертый житель региона. Для повышения благосостояния семей с детьми в Омской области выстроена единая комплексная «бесшовная» система адресной поддержки семей – с ранних сроков беременности женщины и до достижения ребенком 17 лет (всего 10 видов пособий). Детские пособия, финансирование которых предусмотрено из областного бюджета, проиндексированы на 4,5 %. Во исполнение поручения президента РФ 33-м категориям граждан предоставляются выплаты на догазификацию.

Как бы ни было велико количество мер социальной поддержки населения, в ближайшее время их список расширится. Дело в том, что в недавнем послании Федеральному собранию президент Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Как подчеркнул Владимир Куприянов, новые инициативы будут служить главным ориентиром для деятельности регионального Минтруда как минимум в ближайшие 6 лет и потребуют расширения списка соцпрограмм.