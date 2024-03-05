Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Новое авиаотделение появится на базе САУ «Подгородный лесхоз».
В Омской области планируют открыть авиаотделение, которое займется охраной лесов от пожаров. Подобный объект появится на базе САУ «Подгородный лесхоз». Сейчас сотрудники лесного хозяйства набирают штат и ищут десантников-пожарных.
– Сотрудникам пожарного формирования предстоит выполнять работы по ликвидации лесных пожаров с применением ручного инструмента, технических и мобильных средств пожаротушения в составе десантно-пожарной группы на территории Омской области, а также по решению координационного центра на всей территории России, – отметили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Будущих сотрудников планируют обучать, а потому опыт работы соискателей не важен. Однако кандидатам необходимо будет пройти медкомиссию.
·Общество

Новое авиаотделение появится на базе САУ «Подгородный лесхоз».
В Омской области планируют открыть авиаотделение, которое займется охраной лесов от пожаров. Подобный объект появится на базе САУ «Подгородный лесхоз». Сейчас сотрудники лесного хозяйства набирают штат и ищут десантников-пожарных.
– Сотрудникам пожарного формирования предстоит выполнять работы по ликвидации лесных пожаров с применением ручного инструмента, технических и мобильных средств пожаротушения в составе десантно-пожарной группы на территории Омской области, а также по решению координационного центра на всей территории России, – отметили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Будущих сотрудников планируют обучать, а потому опыт работы соискателей не важен. Однако кандидатам необходимо будет пройти медкомиссию.