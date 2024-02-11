И. о. начальника ведомства Евгений Старокожев теперь стал полноправным начальником.

И. о. начальника ведомства Евгений Старокожев теперь стал полноправным начальником.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области появился новый начальник. Им стал Евгений Старокожев, который все последние месяцы исполнял обязанности руководителя ведомства. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ, хотя официально о назначении не сообщалось.

Напомним, что прежний руководитель ГУ лесного хозяйства Сергей Максимов покинул свой пост в октябре 2023 года по личным причинам. Он занимал эту должность с 2012 года.

После отставки Максимова его первый зам Старокожев стал исполнять обязанности руководителя ГУ. Евгений Старокожев давно работает в ведомстве. Ранее он занимал должность начальника отдела использования лесов и государственного лесного реестра ГУ лесного хозяйства.