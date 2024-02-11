Сообщается, что изменения в ЕГРЮЛ были внесены для того, чтобы Евгений Сарокожев мог подписывать документы, необходимые для проведения аукционов на предоставление земельных участков.

Сообщается, что изменения в ЕГРЮЛ были внесены для того, чтобы Евгений Сарокожев мог подписывать документы, необходимые для проведения аукционов на предоставление земельных участков.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области прокомментировали информацию по поводу того, что Евгения Старокожева утвердили руководителем ведомства. Напомним, что изменения были внесены в ЕГРЮЛ, хотя официально о них не сообщалось.

Оказалось, что нового начальника ГУ лесного хозяйства пока не назначили.

– Внесено изменение в ЕГРЮЛ по первому заместителю, и он теперь является вторым лицом, который может действовать без доверенности от лица ГУЛХ (помимо начальника). Это необходимо, чтобы ГУЛХ в полной мере могло осуществлять свои полномочия, в частности, проводить аукционы на предоставление лесных участков по договорам аренды: для юридических лиц и предпринимателей. Теперь Евгений Михайлович Старокожев может подписывать необходимые для проведения указанных аукционов документы, являясь первым заместителем начальника, – пояснили в ведомстве.

Напомним, что прежний руководитель Главного управления лесного хозяйства Сергей Максимов покинул свой пост в октябре прошлого года.