От соискателей требуют высшее образование, опыт работы на государственной службе и знание законов.

От соискателей требуют высшее образование, опыт работы на государственной службе и знание законов.

В региональном Минприроды объявили поиск сотрудников, которых занесут в кадровый резерв. Так, работники нужны в департаментах экологической безопасности, а также финансового и правового обеспечения, в управлении недропользования и водных ресурсов, а также в отделе по обращению с отходами.

Кандидатам, которые будут трудиться в старшей группе должностей, обещают платить от 34 до 48 тыс. рублей в месяц. Сотрудникам ведущей группы – до 56 тыс. рублей.

От соискателей требуют высшее образование, опыт работы на государственной службе и знание законов. Заявки от претендентов на должности будут принимать до 25 марта.