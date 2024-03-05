Омск-Информ
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·Общество

В феврале статистики зафиксировали рост цен на продукты. 
За последний месяц в Омской области в цене подорожало множество продуктов. Так, по данным статистиков до 438 руб. за килограмм выросла цена на колбасные изделия (рост +9,2 рубля), более чем на 6 рублей подорожали сосиски и сардельки. 
Кроме того, более чем на 20 рублей подорожало сливочное масло, примерно на эту же сумму поднялась цена творога. Также специалисты отмечают рост цен на сыры и макароны.
Изменилась в феврале и стоимость черного чая. За месяц он подорожал примерно на 30 рублей.
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·Общество

В феврале статистики зафиксировали рост цен на продукты. 
За последний месяц в Омской области в цене подорожало множество продуктов. Так, по данным статистиков до 438 руб. за килограмм выросла цена на колбасные изделия (рост +9,2 рубля), более чем на 6 рублей подорожали сосиски и сардельки. 
Кроме того, более чем на 20 рублей подорожало сливочное масло, примерно на эту же сумму поднялась цена творога. Также специалисты отмечают рост цен на сыры и макароны.
Изменилась в феврале и стоимость черного чая. За месяц он подорожал примерно на 30 рублей.
1031