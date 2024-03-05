В феврале статистики зафиксировали рост цен на продукты.

В феврале статистики зафиксировали рост цен на продукты.

За последний месяц в Омской области в цене подорожало множество продуктов. Так, по данным статистиков до 438 руб. за килограмм выросла цена на колбасные изделия (рост +9,2 рубля), более чем на 6 рублей подорожали сосиски и сардельки.

Кроме того, более чем на 20 рублей подорожало сливочное масло, примерно на эту же сумму поднялась цена творога. Также специалисты отмечают рост цен на сыры и макароны.

Изменилась в феврале и стоимость черного чая. За месяц он подорожал примерно на 30 рублей.