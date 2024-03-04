Омск-Информ
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·Происшествия

Такая же участь постигла партии цветов, двигавшихся в Челябинск и Новосибирск. Похитителей ищет полиция.

Неизвестные похитили три партии цветов на 8 Марта, ехавшие из Москвы в три города – Омск, Новосибирск и Челябинск. Как сообщает Mash, злоумышленники подменили товарные накладные, и все цветы «уехали» в Екатеринбург. Там их продали за 500 тыс. рублей при реальной цене партии почти в 2 млн рублей.

– Махинация вскрылась, когда настоящие получатели не дождались заказа. Написали дистрибьютору, тот обратился в полицию, правоохранители нашли и арестовали похищенное, – говорится в сообщении телеграм-канала.

Злоумышленников разыскивают.

·Происшествия

Такая же участь постигла партии цветов, двигавшихся в Челябинск и Новосибирск. Похитителей ищет полиция.

Неизвестные похитили три партии цветов на 8 Марта, ехавшие из Москвы в три города – Омск, Новосибирск и Челябинск. Как сообщает Mash, злоумышленники подменили товарные накладные, и все цветы «уехали» в Екатеринбург. Там их продали за 500 тыс. рублей при реальной цене партии почти в 2 млн рублей.

– Махинация вскрылась, когда настоящие получатели не дождались заказа. Написали дистрибьютору, тот обратился в полицию, правоохранители нашли и арестовали похищенное, – говорится в сообщении телеграм-канала.

Злоумышленников разыскивают.