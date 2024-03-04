Также юные омичи кроме паспортов получили брендированные значки и обложки для документов от «Движения Первых».
В штабе общественной поддержки Омской области прошло мероприятие, на котором юным омичам вручили паспорта. Депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко поздравил несовершеннолетних с получением документа.
– Сегодня в жизни ребят один из самых важных моментов, начало осмысленной общественно-политической жизни. Перед ними открываются большие перспективы, появляются новые возможности для реализации. Ведь Россия – это люди, это граждане страны, это наш президент Владимир Путин. Мы будем делать все для того, чтобы наша страна была независимой, сильной и самой лучшей в мире! Напутствуя ребят во взрослую жизнь, я пообещал, что мы всегда будем с ними и надеемся на то, что они будут лучше нас, – отметил депутат.
Также юные омичи кроме паспортов получили брендированные значки и обложки для документов от «Движения Первых».
– Я испытываю радость, поскольку это важный момент в моей жизни, есть немного волнения. Планирую много путешествовать по России, и паспорт мне в этом поможет, – отметила ученица омского лицея № 29 Александра Агиталова.
В конце встречи школьники задали Игорю Антропенко вопросы о его биографии, графике и работе депутатов. После все участники встречи сделали общее фото.