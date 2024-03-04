Квартиру в новом доме в ЖК «На Дианова» можно купить от 6 млн рублей. Омичам предлагают жилье как в черновой, так и в чистовой отделке.

Квартиру в новом доме в ЖК «На Дианова» можно купить от 6 млн рублей. Омичам предлагают жилье как в черновой, так и в чистовой отделке.

В Омске начали продавать квартиры в новом строящемся на Левом берегу ЖК «На Дианова». Информация об этом появилась на сайте недвижимости «Циан».

Так, однокомнатные квартиры в новостройке сейчас можно купить за 5,9 млн рублей. Их площадь составляет 51 кв. м. «Двушки» площадью 53 кв. м. стоят на 30 тыс. рублей дороже, чем «однушки». За трехкомнатные квартиры площадью 76,5 кв. м омичам придется отдать 8 млн рублей.

В новом доме восемь этажей. Как утверждает застройщик, квартиры можно приобрести как в черновой, так и в чистовой отделке.

Отметим, что новостройку планируют сдать во втором квартале этого года. Застройщиком выступает омская компания «Вита».