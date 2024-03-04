Омск-Информ
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·Происшествия

Животное застряло в заборе и не смогло выбраться. После его растерзали собаки.
Омичи вновь обнаружили труп косули. На этот раз мертвое животное нашли в Советском парке. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
Судя по всему, косуля застряла между железными прутьями забора. Выбраться она не смогла. 
При этом труп животного оказался разорван. В комментариях омичи предположили, что это сделали бродячие псы.
·Происшествия

Животное застряло в заборе и не смогло выбраться. После его растерзали собаки.
Омичи вновь обнаружили труп косули. На этот раз мертвое животное нашли в Советском парке. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
Судя по всему, косуля застряла между железными прутьями забора. Выбраться она не смогла. 
При этом труп животного оказался разорван. В комментариях омичи предположили, что это сделали бродячие псы.