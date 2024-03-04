Омск-Информ
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·Общество

Громкоговорители будут транслировать речевое сообщение: «Внимание всем!».
В среду, 6 марта, в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения. С пункта управления гражданской обороны правительства Омской области включат электросирены в период с 10:20 до 10:50.
На городских улицах прозвучит следующее сообщение: «Внимание всем!».
Проверка плановая. Омичей и гостей города просят отнестись к ней с пониманием и сохранять спокойствие.
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·Общество

Громкоговорители будут транслировать речевое сообщение: «Внимание всем!».
В среду, 6 марта, в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения. С пункта управления гражданской обороны правительства Омской области включат электросирены в период с 10:20 до 10:50.
На городских улицах прозвучит следующее сообщение: «Внимание всем!».
Проверка плановая. Омичей и гостей города просят отнестись к ней с пониманием и сохранять спокойствие.
1588