Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области может появиться настоящая купеческая улица. Власти хотят восстановить исторический облик зданий и разместить зоны отдыха.

Администрация Калачинского района объявила аукцион на благоустройство улицы Петра Ильичева. Власти придумали название для нового проекта «Купеческая улица. Из прошлого в будущее».

Проект реконструкции разработало екатеринбургское архитектурное бюро Isaev Architects. Предполагается вернуть фасадам зданий исторический облик. Также должны появиться зоны отдыха с использованием символов города. Предполагается выполнить еще несколько видов работ.

Начальная цена аукциона составляет 101 млн 387 тыс. рублей. Заявки принимаются до 14 марта. Работы предстоит выполнить до 31 октября.

·Общество

В Омской области может появиться настоящая купеческая улица. Власти хотят восстановить исторический облик зданий и разместить зоны отдыха.

Администрация Калачинского района объявила аукцион на благоустройство улицы Петра Ильичева. Власти придумали название для нового проекта «Купеческая улица. Из прошлого в будущее».

Проект реконструкции разработало екатеринбургское архитектурное бюро Isaev Architects. Предполагается вернуть фасадам зданий исторический облик. Также должны появиться зоны отдыха с использованием символов города. Предполагается выполнить еще несколько видов работ.

Начальная цена аукциона составляет 101 млн 387 тыс. рублей. Заявки принимаются до 14 марта. Работы предстоит выполнить до 31 октября.