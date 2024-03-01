Автор первой шайбы «Авангарда» в плей-офф заявил, что в плей-офф для него главное – это приносить пользу в защите.

Автор первой шайбы «Авангарда» в плей-офф заявил, что в плей-офф для него главное – это приносить пользу в защите.

Защитник «Авангарда» Сергей Бойков, который забросил первую шайбу омской команды в плей-офф, поделился впечатлениями от игры с «Ладой».

- Мы старались играть активно. «Лада» ничем не удивила, мы знали, как она будет играть. Это активная силовая команда. С каждой игрой будет все интереснее, - говорит Бойков.

Хоккеист признался, что для него как для защитника заброшенные шайбы – это не главное. Хотя в нынешнем сезоне он отметился уже шестью голами, в том числе теперь и голом в плей-офф. Такой результативности у Бойкова еще не было.

- В сезоне относительно приятно, когда забиваешь, а в плей-офф ты больше концентрируешься на обороне, - говорит хоккеист. – А сегодня так получилось, шайба лежит одна, почему нет? Хорошо, что такой бросок получился.

Напомним, что вторая игра «Авангарда» с «Ладой» состоится 3 марта в Омске.