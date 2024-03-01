Благодаря социальному проекту «Маленькая мама» комплексного центра Называевского района несовершеннолетние жительницы учатся осознанному родительству.

Благодаря социальному проекту «Маленькая мама» комплексного центра Называевского района несовершеннолетние жительницы учатся осознанному родительству.

Подростковая беременность – проблема не только медицинская, но и социальная. Как правило, она приходится на возраст от 14 до 18 лет, когда девочки становятся матерями, еще не закончив школу. Несмотря на раннюю взрослую жизнь, они, как никто другой, нуждаются в поддержке и внимании взрослых. Проект «Маленькая мама», успешно стартовавший в 2023 году в Называевском районе, помогает девушкам обрести уверенность в своих силах и научиться грамотно ухаживать за новорожденным. Изначально его участницами стали 7 называевских школьниц, родивших ребенка, сейчас к ним присоединились еще 2 беременные девушки.

– Хочу сказать, что наш проект уже показал свою актуальность. Вместе мы можем помочь несовершеннолетним мамам и беременным девочкам продолжать полноценную жизнь и растить ребенка. Раз уж случилась беременность, то, конечно, нельзя ее прерывать, важно сохранить жизнь будущему ребенку. Наши специалисты оказывают девушкам социально-психологическую помощь, учат их социализироваться в обществе исходя из новой роли. Помогаем также адаптироваться к этим условиям и близкое окружение участниц, – сообщила руководитель проекта Наталья Никифорова.

Напомним, что проект районного комплексного центра выиграл грант в размере 1,2 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства был открыт пункт проката для юных мам, где есть кроватки, коляски, ванночки, стульчики для кормления. Необходимые принадлежности можно взять домой и пользоваться ими до достижения ребенком 12 месяцев. Денежный грант также позволил комплексному центру приобрести очки виртуальной реальности, с помощью которых юные мамы могут «посещать» онлайн-экскурсии, узнавать о кулинарных новинках, заниматься иностранным языком, тем самым расширяя свой кругозор. Кроме того, с участницами проекта в единой связке работают также специалисты Центральной районной больницы, МФЦ и центра занятости. Юные матери знакомятся с юридическими тонкостями защиты своих прав, для них проходят консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки. А еще девушки посещают занятия с психологом и специальный курс по повышению мотивации к обучению и получению профессии.

Еще одним важным моментом работы проекта стало общение «маленьких мам» с волонтерами «серебряного» возраста. На дискуссионных площадках два поколения матерей обмениваются опытом организации семейного быта и досуга, а также делятся секретами детского воспитания.