В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация федерального проекта «Чистый воздух» продлена еще на четыре года.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация федерального проекта «Чистый воздух» продлена еще на четыре года.

В России будет продлен срок реализации масштабного экологического проекта.

– Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний и региональных, местных органов власти: задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается, – подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая проект «Чистый воздух», завила, что чемпионом по его реализации в России является компания «Газпром нефть».

– «Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта, – так вице-премьер оценила компанию при посещении Омского НПЗ в 2023 году.

В 2018 году «Газпром нефть» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Минкомсвязи РФ подписали соглашение о взаимодействии. Омский НПЗ стал опытной площадкой для разработки федеральных требований и первым в регионе реализовал автоматизированную систему мониторинга воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

– Комплексная экологическая модернизация предприятия началась в 2008 году. Это позволило к 2022 году снизить воздействие на окружающую среду на 40 %, а к 2025 году оно сократится еще на 25 %, – отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Напомним, что реализация федерального проекта «Чистый воздух» началась в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Омск вошел в число первых городов-участников проекта. В рамках проекта планируется снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20 % по сравнению с 2017 годом. В июле 2022-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.