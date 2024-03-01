Заместитель председателя правительства Иван Кротт рассказал о самых частых жалобах от родителей на питание в школьных столовых.

Заместитель председателя правительства Иван Кротт рассказал о самых частых жалобах от родителей на питание в школьных столовых.

Заместитель председателя правительства, министр образования Омской области Иван Кротт на примере своей семьи убедился в наличие проблемы питания в омских школах. Дети чиновника периодически отказываются от «столовской» пищи.

- У меня у самого дети - школьники: то едят, то не едят в столовой. На самом деле, тут все упирается в Федеральный закон №44: выигрывает тот поставщик, который предложил наилучшие условия. Администрация города отладила процесс, дети получают горячее и сбалансированное питание. Шероховатости, конечно, существовали раньше, будут возникать и дальше, - отметил Иван Кротт.

По его мнению, руководство учебных учреждений в состоянии минимизировать потери от смены поставщиков. В качестве примера он привел ситуацию в лицее №92.

- В лицее № 92 с нового года сменился подрядчик организации питания. В образовательной организации работа с новым поставщиком была налажена заранее. Директор лицея решила все оргвопросы еще в декабре. Такой подход помог избежать проблем, и лицеисты после новогодних каникул вовремя получили горячее питание, - рассказал Кротт.

Министр образования Омской области признает, что жалобы родителей на качество еды в столовых небеспочвенны. Но бывают и фейки.

- К качеству школьного питания есть вопросы со стороны родителей, они совершенно справедливы, и мы регулярно реагируем на такие жалобы. В основном, их два вида: на холодное питание и на вкус блюд, - уточнил Иван Кротт. - Иногда анонимные жалобы не подтверждаются после проверки и оказываются фейком. Так было недавно, например, в школе пожаловались на инородные предметы в супе и выложили анонимное фото в паблике. Выяснилось, что такой посуды как на фото в школьной столовой нет. Проверили и меню, был ли вообще в начале этого года в школьной столовой такой суп и каша. Результат очевидный – такого блюда детям не подавали.

Глава Минобра добавил, что держит вопрос на контроле и надеется, что со временем жалоб станет меньше.

Другие подробности читайте в ближайшее время в большом интервью с Иваном Кроттом.