Спектр новых актов широк: от краткосрочных договоров страхования автогражданской ответственности до создания системы экомониторинга.

Спектр новых актов широк: от краткосрочных договоров страхования автогражданской ответственности до создания системы экомониторинга.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил о семи законах, которые вступают в силу с марта, сообщает РБК.

Например, уже с первого дня весны заработает закон о создании системы экомониторинга. В ней будет вся информация: от источника выбросов до состояния лесов, воды в водоемах и воздуха.

Вступят в силу и еще шесть законов:

Также в марте начнут действовать еще шесть новых законов, первые четыре из них вступают в силу также с 1 марта:

о стандарте транспортного обслуживания: появятся целевые показатели, по которым региональные власти будут оценивать доступность, безопасность и комфорт городского транспорта;

об изменении маркировки винодельческой продукции: придется указывать вид напитка, его производителя и виноград, из которого он сделан, сделать это нужно шрифтом определенного цвета и размера;

о содержании животных в местах продажи: определяет размеры вольеров и аквариумов, режим освещения, регулирует изоляцию заболевших животных;

о краткосрочных договорах ОСАГО: от одного дня до трех месяцев, благодаря таким полисам будут вводиться пониженные коэффициенты страховых тарифов;

о господдержке НКО, специализирующихся на вопросах семьи: речь идет о некоммерческих организациях, курирующих материнство, отцовство, детство и следящих за безнадзорными животными (вступает в силу с 8 марта);

о выплатах страхового возмещения по вкладам: чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление – через портал «Госуслуги» или Агентство по страхованию вкладов (вступает в силу с 19 марта).

Первые четыре закона вступают в силу уже завтра. Закон о господдержке НКО начнет действовать с 8 марта, закон о страховых возмещениях – с 19 марта.