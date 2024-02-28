Омск-Информ
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·Общество

Рейсы после перерыва вновь запускает турецкая авиакомпания. Они стартуют в конце апреля.
В Омском аэропорту рассказали подробнее о чартерных рейсах в Турцию, которые решили возобновить. Самолеты Boeing 737‑800 будут летать из Омска в Анталью каждый день, кроме вторника.
– В Турцию из Омска можно попасть, купив путевку в турагентствах города, а можно приобрести билет на самолет с помощью сайтов-агрегаторов, – сообщается на страничке аэропорта.
По данным Aviasales, билет на 27 апреля обойдется в 67,5 тыс. рублей. Время в пути составит 6 часов 5 минут.
Напомним, авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы с 27 апреля. Однако последний состоится не 3 ноября, как сообщалось ранее, а 21 октября.
1981
·Общество

Рейсы после перерыва вновь запускает турецкая авиакомпания. Они стартуют в конце апреля.
В Омском аэропорту рассказали подробнее о чартерных рейсах в Турцию, которые решили возобновить. Самолеты Boeing 737‑800 будут летать из Омска в Анталью каждый день, кроме вторника.
– В Турцию из Омска можно попасть, купив путевку в турагентствах города, а можно приобрести билет на самолет с помощью сайтов-агрегаторов, – сообщается на страничке аэропорта.
По данным Aviasales, билет на 27 апреля обойдется в 67,5 тыс. рублей. Время в пути составит 6 часов 5 минут.
Напомним, авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы с 27 апреля. Однако последний состоится не 3 ноября, как сообщалось ранее, а 21 октября.
1981