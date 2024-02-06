Омск-Информ
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·Отдых и туризм

С конца апреля откроется чартерный рейс в Анталью. Самолеты будут летать до начала ноября.

С 27 апреля из Омска стартует чартерный рейс в Турцию. Самолеты будут летать в Анталью. Такая информация появилась на сайтах омских турагентств. Сейчас тур на 7 ночей на одного человека можно купить за 67 тыс. рублей.

Как говорится в информации турагентств, рейсы будут выполняться до 3 ноября. В прошлом году аналогичные рейсы проработали до 8 ноября.

·Отдых и туризм

С конца апреля откроется чартерный рейс в Анталью. Самолеты будут летать до начала ноября.

С 27 апреля из Омска стартует чартерный рейс в Турцию. Самолеты будут летать в Анталью. Такая информация появилась на сайтах омских турагентств. Сейчас тур на 7 ночей на одного человека можно купить за 67 тыс. рублей.

Как говорится в информации турагентств, рейсы будут выполняться до 3 ноября. В прошлом году аналогичные рейсы проработали до 8 ноября.