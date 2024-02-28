Омск-Информ
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·Общество

Российский триколор начали подсвечивать прожекторами. Подсветка смонтирована с астрономическим таймером.

Тридцатиметровый флагшток, который установили в Омской крепости, теперь имеет яркое световое оформление. Как заверили в пресс-службе мэрии города, оборудование уже установили и настроили.

– Для подсветки флага установлены 4 мощных прожектора, изготовленных в Казани. Линзы светильников формируют направленные пучки света, подчеркивающие знамя на фоне ночного неба. Управление подсветкой автоматизировано благодаря астрономическому таймеру из Санкт-Петербурга. Сотрудники НПО «Мир» самостоятельно провели монтаж и настройку всего светового оборудования, – добавили в ведомстве.

Благодаря архитектурной подсветке флагшток будет замечен и ночью. Напомним, что российский триколор на территории Омской крепости появился в ноябре.

·Общество

Российский триколор начали подсвечивать прожекторами. Подсветка смонтирована с астрономическим таймером.

Тридцатиметровый флагшток, который установили в Омской крепости, теперь имеет яркое световое оформление. Как заверили в пресс-службе мэрии города, оборудование уже установили и настроили.

– Для подсветки флага установлены 4 мощных прожектора, изготовленных в Казани. Линзы светильников формируют направленные пучки света, подчеркивающие знамя на фоне ночного неба. Управление подсветкой автоматизировано благодаря астрономическому таймеру из Санкт-Петербурга. Сотрудники НПО «Мир» самостоятельно провели монтаж и настройку всего светового оборудования, – добавили в ведомстве.

Благодаря архитектурной подсветке флагшток будет замечен и ночью. Напомним, что российский триколор на территории Омской крепости появился в ноябре.