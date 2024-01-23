Детсады, колледжи, а также вузы должны будут на своих зданиях повесить флаг страны. Законопроект уже поддержало правительство.

Детсады, колледжи, а также вузы должны будут на своих зданиях повесить флаг страны. Законопроект уже поддержало правительство.

В Госдуме РФ разработали законопроект, который обязывает детские сады, колледжи и вузы на зданиях вешать флаг страны. Документ поддержали в правительстве и уже в ближайшее время его внесут в парламент.

Автор законопроекта стала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, сейчас образовательные организации могут вешать флаги по собственному решению, теперь это будет обязательным, сообщают «Известия».

– Дети начиная с дошкольного возраста уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор, – заявила Казакова.

Предполагается. что нововведение поможет развить у детей и молодежи патриотизм.