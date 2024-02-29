Салон «Компромисс»: разнообразие женских сумочек, клатчей, кошельков из натуральной и искуственной кожи современного и классического дизайна - выбор любой вкус.

Салон «Компромисс»: разнообразие женских сумочек, клатчей, кошельков из натуральной и искуственной кожи современного и классического дизайна - выбор любой вкус.

Характер женщины, а также ее настроение, можно «прочитать» по общему луку, где важнейшую роль играет сумочка. Давно замечено, что женская сумочка – отражение души представительницы прекрасного пола. К примеру, большие сумки предпочитают деятельные дамы с широким кругозором, чаще всего — трудоголики. Изящные сумочки выбирают утонченные натуры, много времени уделяющие своей внешности и стилю. Миниатюрную сумочку размером с косметичку, клатч выберет сдержанная и организованная во всем личность.

Впрочем, в гардеробе истинной модницы должна быть целая «галерея» сумок: на все все сезоны и разные ситуации.

В преддверии Международного женского дня салон кожгалантереи «Компромисс» предлагает отличный подарок для своих мам, сестер, дочерей, подруг и бабушек в виде красивого и стильного аксессуара – качественные сумочки на любой вкус и кошелек. Они сделают образ любой модницы целостным и неповторимым.

Кроме того, в салоне «Компромисс» представлены такие аксессуары, как кошельки, портмоне, визитницы, ключницы и ремни. Самое главное – вся продукция сделана из натуральной кожи, которая является гарантом долговечности и надежности.

Не забываем, что впереди весна и лето, не за горами — сезон отпусков. И стоит уже сейчас задуматься об обновлении не только гардероба, но и аксессуаров.

Приятным сюрпризом для клиентов станут низкие цены, подарки, а также сезонная распродажа со скидкой от 30 до 50 %.

Также действует постоянная бонусная программа: соберите чеки на 5000 рублей и выберите подарок на 1000 рублей.

Большой ассортимент товаров, высокое качество, приемлемые цены – все это ждет покупателей в салоне «Компромисс».

Наши адреса:

70 лет Октября, 25, к. 2 (ТЦ «Континент») – бутик 179, 1-й этаж

22 Апреля, 38, к. 8 (ТК Eurospar) – бутик 213, 2-й этаж

* Подробности о сроках, правилах, месте проведения акции, количестве подарков и месте вручения уточнять у продавцов.

«Компромисс», сеть салонов кожгалантереи, ИП Яковлева Н.Ю. Реклама