Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После вылета из Уфы в самолете обнаружилась техническая неисправность.
Самолету из Уфы, который вчера отправился в Омск, но вернулся в аэропорт вылета, пришлось 30 минут кружить в небе для выработки топлива. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Воздушное судно Як-42 вылетело из Уфы в 17:44, но через время командир сообщил о неуборке всех стоек шасси.
Самолет благополучно приземлился в Уфе в 18:49. В Омск же он прилетел в 22:27 – на 2,5 часа позже, чем должен был по расписанию.
1310
·Общество

После вылета из Уфы в самолете обнаружилась техническая неисправность.
Самолету из Уфы, который вчера отправился в Омск, но вернулся в аэропорт вылета, пришлось 30 минут кружить в небе для выработки топлива. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Воздушное судно Як-42 вылетело из Уфы в 17:44, но через время командир сообщил о неуборке всех стоек шасси.
Самолет благополучно приземлился в Уфе в 18:49. В Омск же он прилетел в 22:27 – на 2,5 часа позже, чем должен был по расписанию.
1310