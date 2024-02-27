Омск-Информ
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·Происшествия

После взлета у воздушного судна не убрались шасси. Было принято решение о возврате самолета.

Стала известна причина, по которой самолет авиакомпании «КрасАвиа» рейса Уфа – Омск вчера после вылета вернулся в аэропорт отправления. Оказалось, что возврат произошел из-за проблем с шасси.

– Воздушное судно Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевшее из Уфы в Омск, совершило обратную посадку по причине неуборки шасси, – приводят «Известия» слова своего источника.

На борту самолета находились 20 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка в Уфе прошла успешно, никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

·Происшествия

После взлета у воздушного судна не убрались шасси. Было принято решение о возврате самолета.

Стала известна причина, по которой самолет авиакомпании «КрасАвиа» рейса Уфа – Омск вчера после вылета вернулся в аэропорт отправления. Оказалось, что возврат произошел из-за проблем с шасси.

– Воздушное судно Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевшее из Уфы в Омск, совершило обратную посадку по причине неуборки шасси, – приводят «Известия» слова своего источника.

На борту самолета находились 20 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка в Уфе прошла успешно, никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.