Спустя месяц после инцидента с самолетом Уфа – Омск произошел похожий случай.
Вчера, 26 февраля, самолет рейса № KV-9441 Уфа – Омск авиакомпании «КрасАвиа» вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Посадка воздушного судна прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверили самолет. На борту находилось 20 пассажиров и 6 членов экипажа.
В аэропорт выехал помощник Уфимского транспортного прокурора, который проконтролировал соблюдение прав пассажиров на время ожидания отправления по маршруту.
Как сообщает табло Омского аэропорта, самолет из Уфы прилетел в 22:27 – на 2,5 часа позже, чем должен был по расписанию.
Напомним, что 25 января произошла похожая ситуация. Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Уфы в Омск, но вернулся в аэропорт отправления из-за разгерметизации кабины. Повторно воздушное судно вылетело только через 8 часов.