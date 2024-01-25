Через некоторое время после вылета воздушное судно развернулось в воздухе и взяло курс на аэропорт отправления.

Через некоторое время после вылета воздушное судно развернулось в воздухе и взяло курс на аэропорт отправления.

Сегодняшний рейс Минеральные Воды – Уфа – Омск не долетел до конечного пункта назначения. Сервис FlightRadar24 сообщает, что самолет авиакомпании «Азимут» развернулся через какое-то время после вылета из Уфы. Произошло это над Челябинской областью.

По некоторым данным, командир воздушного судна подал сигнал бедствия. После разворота лайнер покружил недалеко от Уфы и приземлился в аэропорту этого города. Что конкретно произошло, непонятно.

Неизвестно и то, когда самолет сможет вновь вылететь в Омск. Здесь он должен был приземлиться в 9:50, а через час вновь взять курс на Уфу.

Добавим, что неделю назад самолет из Уфы прилетел в Омск с часовым опозданием, а в понедельник на полпути из Уфы в Омск одной из пассажирок стало плохо, но лайнер тогда не развернулся, а долетел до пункта назначения.