Через некоторое время после вылета воздушное судно развернулось в воздухе и взяло курс на аэропорт отправления.
Сегодняшний рейс Минеральные Воды – Уфа – Омск не долетел до конечного пункта назначения. Сервис FlightRadar24 сообщает, что самолет авиакомпании «Азимут» развернулся через какое-то время после вылета из Уфы. Произошло это над Челябинской областью.
По некоторым данным, командир воздушного судна подал сигнал бедствия. После разворота лайнер покружил недалеко от Уфы и приземлился в аэропорту этого города. Что конкретно произошло, непонятно.
Неизвестно и то, когда самолет сможет вновь вылететь в Омск. Здесь он должен был приземлиться в 9:50, а через час вновь взять курс на Уфу.
Добавим, что неделю назад самолет из Уфы прилетел в Омск с часовым опозданием, а в понедельник на полпути из Уфы в Омск одной из пассажирок стало плохо, но лайнер тогда не развернулся, а долетел до пункта назначения.